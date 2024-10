Inquiétude chez Will Still : une recrue sera absente plusieurs mois

Mauvaise nouvelle pour Will Still au Racing Lens. Une recrue estivale manquera plusieurs mois de compétition.

Martin Satriano (23 ans) devait être l'une des recrues vedette du Racing Lens cette saison, mais l'Uruguayen pourrait bien ne pas revoir les terrains. Il s'est en effet occasionné une lourde blessure au genou et manquera des mois de compétition.

Selon L'Equipe, Satriano souffrirait d'une rupture des ligaments du genou gauche. Cela pourrait signifier une fin de saison pour le joueur prêté cet été par l'Inter Milan au Racing Lens. Un casse-tête pour Will Still, l'entraîneur des Sang & Or.

Martin Satriano n'était pas encore titulaire à Lens, cependant, avec 4 petites montées au jeu depuis le début de la saison et aucun but marqué. La saison passée, il avait été prêté au Stade Brestois et avait contribué à leur excellente saison, disputant 52 matchs et inscrivant 10 buts.

Le Racing Lens est actuellement 6e de Ligue 1 avec 10 points pris, et reste sur une longue série de 4 matchs nuls.