Un grand absent à Anderlecht pour le déplacement à la Real Sociedad... mais aussi un retour très surprenant !

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht au moment de se rendre à la Real Sociedad. Leander Dendoncker ne sera pas de la partie.

David Hubert n'avait pas besoin de ça. Lui qui commence à peine à trouver la recette au RSC Anderlecht et a eu très peu de temps pour le faire sera privé d'un véritable pilier pour le déplacement à la Real Sociedad. En effet, comme nous l'annonce Het Nieuwsblad, Leander Dendoncker sera absent.

La recrue phare du Sporting cet été serait en effet malade, et est donc absent de la sélection anderlechtoise pour ce déplacement très compliqué au Pays Basque. C'est un coup dur, car Dendoncker aurait bien sûr été titulaire à San Sebastian.

Mats Rits est donc à peu près assuré de retrouver sa place dans le onze, comme c'était déjà pressenti si Hubert souhaitait renforcer l'entrejeu. Désormais, il risque de devoir changer ses plans et aligner un milieu plus joueur... à moins que Majeed Ashimeru débute à la surprise générale.

Cependant, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles au RSCA. En effet, de manière très étonnante, Thorgan Hazard sera du voyage à la Real Sociedad, alors que l'ailier est toujours en convalescence et qu'on ne l'attend pas sur les terrains avant plusieurs semaines au bas mot.

Cela signifie-t-il que Hazard a pris énormément d'avance sur son planning et rejouera déjà, si pas ce jeudi, au moins plus tôt que prévu ? On l'ignore, mais le voir réintégrer le groupe est un signal très positif le concernant.