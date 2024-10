Philip Zinckernagel n'a pas compris sa mise à l'écart du Club de Bruges : "Entendre que j'étais le chouchou de Deila, c'était difficile"

Indiscutable sous les ordres de Ronny Deila, Philip Zinckernagel avait perdu sa place lors de l'arrivée de Nicky Hayen sur le banc du Club de Bruges. Le Danois, considéré comme le chouchou du Norvégien, a finalement été prêté à Bodo/Glimt et s'apprête à affronter l'Union, ce jeudi.

Après une bonne première saison en Belgique sous les couleurs du Standard, Philip Zinckernagel suivait Ronny Deila au Club de Bruges. Indiscutable sous les ordres de son "nouveau mentor", le milieu offensif danois avait perdu sa place après sa blessure et le licenciement du Norvégien. Il est revenu sur cette période difficile, ainsi que sur son passage du Standard en Venise du Nord, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Je n'ai pas reçu d'explication, mais en tant que joueur, on perçoit les signes naturellement"

"Je n'ai pas vraiment reçu d'explication. En tant que joueur, on perçoit naturellement les signes. Je devais reprendre le rythme des matchs après ma blessure, mais je n'étais plus dans la sélection. Même si, à mon avis, j'avais les qualités pour en faire partie. Je suis là depuis assez longtemps pour savoir que certaines décisions ne sont pas forcément liées à la qualité. Il me restait une année de contrat et une année d'option, il valait mieux que je parte."

Une étiquette de chouchou difficile à porter

Souvent, dans les travées du Jan Breydel Stadion, Philip Zinckernagel a été considéré comme "le petit chouchou de Ronny Deila". Un cachet qu'il a porté, non sans mal. Cet été, il a été prêté à Bodo/Glimt jusqu'à fin décembre, moment marquant la fin de la saison domestique en Norvège.

"Oui, j'ai eu l'impression de porter cette étiquette, c'était difficile. C'était encore le cas après mon départ. Mais si vous regardez mes statistiques des premiers mois (six buts, sept passes décisives), elles ne sont pas mauvaises. De plus, à Bruges, je ne jouais pas à mon poste de numéro 10, comme au Standard, mais plus à gauche."

"J'aurais encore ma place dans le Club actuel, parce que je n'avais pas encore montré le meilleur Zinckernagel. Bruges préférait d'abord ne pas me louer, puis a accepté un court prêt à Bodo plus tard dans le mercato. Ici, je peux retrouver du plaisir, me remettre à 100%, jouer l'Europe et essayer de remporter le titre. Nous verrons ce qui se passe en janvier, tout peut aller très vite dans le football."