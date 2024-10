Première rencontre de phase finale européenne depuis 1996 pour le Cercle : "C'est le défi que nous voulions, nous y sommes"

Le Cercle de Bruges disputera, ce jeudi soir, son premier match de phase finale d'une Coupe d'Europe depuis 1996. Miron Muslic avait un message clair à adresser à ses joueurs : ils doivent profiter.

C'est le grand jour pour le Cercle de Bruges, qui défiera le club suisse de Saint-Gall, ce jeudi, en Conference League. En conférence de presse, Miron Muslic s'est exprimé avant le premier match des Groen & Zwart en phase finale de Coupe d'Europe depuis 1996 et le seizième de finale de la Coupe des Coupes perdu contre le SK Brann.

"Enfin, nous y sommes. Nous avons rêvé de ce moment au cours des six, sept, huit derniers mois. Je me rappelle de notre victoire 1-2 à Gand, juste avant les Play-Offs, après 70 minutes en infériorité numérique. Nous nous sommes dit 'allons en Play-Offs 1 et voyons ce que ça donne" a déclaré le T1 autrichien, selon les propos repris par l'agence de presse Belga.

"Quand nous avions accompli cela, la prochaine étape était de se qualifier pour l'Europe. Après ça, il y a eu les préliminaires, et cette arrivée dans la phase de ligue ressemble à une belle récompense pour tout le travail accompli. À présent, il faut profiter de chaque moment."

Profiter, tel est le leitmotiv du Cercle dans cette compétition où il n'a strictement rien à perdre. Dans les difficultés en championnat, les joueurs de Miron Muslic peuvent profiter de ces rencontres européennes pour se remettre sur le droit chemin.

"Ces matchs européens, l'hymne de la Conference League. Il faudra être prêt à performer en sachant qu'il y aura d'autres matchs qui suivront. C'est le défi que nous voulions et nous y sommes confrontés. Nous allons affronter une équipe similaire à la nôtre, athlétique, directe et verticale, avec du pressing et du contre-pressing. Ce sera un match assez intense, c'est du 50/50."