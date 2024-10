📷 Ivan Leko ne garde pas un bon souvenir de David Hubert : cela changera-t-il pour leur premier duel comme entraîneurs ?

La temp√©rature commence √† monter avant le Clasico, dont le coup d'envoi sera donn√© dans trois heures. Un bapt√™me du feu pour les deux entra√ģneurs.

Ivan Leko et David Hubert ont plus de choses en commun qu'on ne pourrait le penser. Dix ans plus âgé, le Croate possède renseigne évidemment une expérience bien plus fournie en tant qu'entraîneur. Mais aujourd'hui, ils vont tous deux vivre leur premier Clasico.

Les deux hommes se sont pourtant déjà croisés. Cela remonte à leur carrière de joueur. Malgré leur décennie d'écart, Leko et Hubert ont croisé le fer à six reprises sur les pelouses belges.

Milieu défensif de formation, David Hubert a assez naturellement été amené à devoir s'occuper de son homologue croate, qui aimait jouer derrière les attaquants.

Et l'actuel T1 d'Anderlecht s'en tirait assez bien. Malgré sa solide équipe de l'époque (Daknam se souviendra notamment d'Hamdi Harbaoui, Benjamin De Ceulaer, Jérémy Taravel, Koen Persoons ou Kilian Overmeire), Lokeren n'a gagné qu'à une seule reprise à l'occasion des six confrontations entre Leko et Hubert, concédant trois défaites et deux partages.

Il faut dire que Genk avait également fier allure. L'équipe de Franky Vercauteren a d'ailleurs décroché le titre de champion de Belgique, emmenée par de jeunes talents tels que Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Jelle Vossen ou Marvin Ogunjimi.