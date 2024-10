Cristiano Ronaldo fait le forcing pour attirer Kevin De Bruyne en Arabie Saoudite !

Kevin De Bruyne rejoindra-t-il l'Arabie Saoudite dans les mois à venir ? Ce serait en tout cas le souhait de Cristiano Ronaldo.

Ces derniers temps, Kevin De Bruyne est de plus en plus souvent cité en Arabie Saoudite. Ses 33 ans et la fin de son contrat toute proche à Manchester City font aller bon train les spéculations. Cette fois, c'est Cristiano Ronaldo en personne qui est mêlé au dossier.

Selon Simon Mullock, journaliste au Sunday Mirror, affirme que le Portugais pousse auprès de la direction d'Al-Nassr pour faire une proposition lucrative à KDB et en faire son coéquipier. Il estime que le Diable Rouge peut faire passer le club dans une autre dimension.

Une association De Bruyne - Ronaldo ?

Il y a quelques semaines, De Bruyne n'avait pas fermé la porte aux pétrodollars : "Nous en parlons au sein de notre famille. Pour ma femme Michèle, une aventure exotique, c'est bien. Elle y est ouverte. Dans un tel pays, cela implique également des sommes d’argent incroyables dans les derniers jours de votre carrière. Il faut y penser".

Outre Ronaldo, Al-Nassr, entraîné par Stefano Pioli, aligne d'autres noms bien connus du football européen comme Sadio Mané, Marcelo Brozovic ou Aymeric Laporte. La saison passée, l'équipe n'est pas parvenue à être championne, échouant à six points d'Al-Hilal. Voir Kevin De Bruyne en soutien de CR7 vaudrait en tout cas assurément le détour. Que ce soit pour le génie ou pour le caractère des deux hommes.