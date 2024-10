Quelle surprise ! Jürgen Klopp fait son grand retour...dans un nouveau rôle

Jürgen Klopp va bientôt faire son retour dans le monde du football, mais pas en tant qu'entraîneur. Après son départ de Liverpool l'été dernier, il avait pourtant annoncé prendre une année sabbatique.

À partir de janvier 2025, Jurgen Klopp deviendra "Global Head of Soccer" chez Red Bull. Dans ce nouveau rôle, il sera responsable de la stratégie de plusieurs clubs Red Bull, dont le RB Leipzig et le Red Bull Salzbourg, et continuera à développer leur style de jeu.

Malgré son absence en tant qu'entraîneur, Klopp n'exclut pas un retour dans ce rôle. Son contrat chez Red Bull comporte une clause de départ spécifique.

Si la Fédération allemande de football l'approche pour devenir le sélectionneur national de l'Allemagne, il pourra résilier son contrat immédiatement. Cette clause ouvre la possibilité qu'il revienne en tant qu'entraîneur à l'avenir.

Pour l'instant, Julian Nagelsmann reste l'entraîneur de l'équipe nationale allemande, avec un contrat jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Klopp se concentrera donc sur son nouveau rôle chez Red Bull, où il affinera davantage la philosophie de l'entreprise.

Cependant, il est clair qu'il vise le poste de sélectionneur national allemand. Par le passé, il a déjà été associé à ce poste, mais cela ne s'est jamais concrétisé.