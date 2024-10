Après s'être révélé au Sporting il y a près de dix ans, Roman Ferber veut frapper fort avec l'Olympic Charleroi : "Mon club de coeur"

Roman Ferber revient en forme avec l'Olympic Charleroi. Où s'arrêteront les Dogues en D1 ACFF cette saison ?

Roman Ferber revient de loin avec l'Olympic Charleroi. Blessé tout au long de la deuxième partie de la saison dernière, il retrouve le terrain en ce début d'exercice. Même s'il n'a pas encore pu retrouver une place de titulaire, ses montées au jeu lui ont déjà permis d'inscrire deux buts en D1 ACFF.

"Ma réhabilitation a été longue et difficile, ce n'est pas évident de rester à l'écart du groupe, ce fut une épreuve tant au niveau physique que mental, surtout avec mes trente ans accomplis maintenant. J'ai eu la chance d'être super bien conseillé, soigné et coaché, je remercie tous les intervenants, ils se reconnaîtront" déclare-t-il sur les réseaux sociaux de l'Olympic.

Peut-il à nouveau prétendre à plus, un an après son arrivée en provenance du Patro Eisden ? "Je prends ce qu'on me donne, mais tout cela se déroule en parfait dialogue avec notre coach Abder Ramdane, nous parlons bien et beaucoup, il sait que je vais donner le maximum à chacune de mes montées".

Un mois d'octobre chargé

L'Olympic va disputer quelques affiches dans les prochaines semaines : à la fin du mois, les Dogues se déplacent au Cercle de Bruges en Coupe de Belgique. Mais avant cela, il y a le choc du weekend face à Mons, trois points derrière au classement.

"C'est le genre de match au sommet que nous aimons tous jouer. Au sein de notre groupe cette saison, la mayonnaise prend très bien avec des éléments jeunes, des éléments d'expérience et des éléments de feu. Ceux qui sont venus remplacer les départs se sont très bien arrimés à notre ossature de base qui est restée la même que la saison passée, et ils ont même renforcé notre niveau" poursuit Ferber.

Près de dix ans après s'être révélé sous les couleurs du Sporting Charleroi, l'attaquant de 31 ans a à coeur de faire briller les Dogues : "Nous sommes leader, avec la manière selon moi, nous méritons d'être là. Au fil des années, j'ai toujours suivi l'Olympic, mon club de coeur, avec ses résultats et ses mouvements".