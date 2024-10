Des surprises dans les nominés et dans les absents : la Pro League dévoile le top 20 provisoire de son Hall of Fame

Dix légendes qui ont marqué le football belge seront officiellement intronisées le 4 novembre au Hall of Fame à l'occasion d'une soirée au Bozar, à Bruxelles. La particularité de ce Hall of Fame est que les supporters peuvent voter pour les joueurs qui recevront cet honneur.

Sur une liste de 57 candidats, un top 20 provisoire a été sélectionné. Seuls dix de ces joueurs gagneront définitivement leur place dans ce prestigieux Hall of Fame. Le public peut voter jusqu'au mercredi 16 octobre.

Le top 20 est provisoire, ce qui signifie que les votes peuvent se poursuivre jusqu'au tout dernier moment. Les votes sont toujours ouverts sur le site de la Pro League.

Anderlecht :

Vincent Kompany, Luc Nilis, Rob Rensenbrink, Enzo Scifo, Pär Zetterberg

Club de Bruges :

Jan Ceulemans, Raoul Lambert, Timmy Simons, Franky Van der Elst, Gert Verheyen, Ruud Vormer

KRC Genk :

Thomas Buffel, Wesley Sonck, Branko Strupar

KV Malines :

Lei Clijsters, Michel Preud'homme

Standard de Liège :

Eric Gerets

RWDM :

Johan Boskamp

Beerschot :

Juan Lozano

SK Beveren :

Jean-Marie Pfaff

Quelques noms marquants n'ont pas été retenus dans la sélection provisoire. Des joueurs tels que Marc Degryse, Philippe Albert, Erwin Vandenbergh, Mbark Boussoufa, Simon Tahamata, Dieumerci Mbokani, Ludo Coeck et Wilfried Van Moer ne figurent pas dans le top 20. Ces joueurs avaient été ajoutés en tant que wildcards, mais n'ont pas encore recueilli suffisamment de votes pour se classer dans le top 20.

The current top 𝟐𝟎 names in the 𝐇𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐅𝐚𝐦𝐞 are out! 👀🖼️#LegendsNeverFade pic.twitter.com/E09ZpuWPPd