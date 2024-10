Une ancienne tête brûlée du Standard raconte comment il s'est fait virer de Mouscron...à cause de son frère

La carrière d'Anthony Knockaert n'a pas toujours été simple. A Mouscron déjà, un malentendu lui avait valu l'exclusion du club à 15 ans.

A 32 ans, Anthony Knockaert a tiré un trait sur sa carrière de joueur professionnel mais n'a pas totalement dit au revoir au football. Il est en effet actif au Stade Mouscronnois, l'héritier de l'Excel en P1.

L'occasion de boucler la boucle pour le natif de Roubaix, qui a été formé à Mouscron jusqu'en 2007. Mais aussi de retrouver le club, 17 ans après un départ chahuté. L'ancien du Standard raconte l'histoire au média "Le club des 5".

"J'étais arrivé en U15, je fais une première année extraordinaire. En fin de saison, le club prévient mon père qu'ils veulent me faire passer à l'équipe réserve pour la préparation. Mon père dit oui, mais il avait déjà prévu les vacances, je devais aller avec lui" explique-t-il.

Le début de la fin à Mouscron

Jusque-là, tout va bien : "Je reviens deux semaines en retard, il y avait déjà un match amical ce jour-là. Avant la rencontre, l'entraîneur me dit d'aller courir six kilomètres autour du parc, j'allais rentrer juste après. Pas de soucis, c'était normal. Sur mon premier ballon, je me retourne et je mets une lucarne".

C'est paradoxalement là que les soucis arrivent : "Un de mes frères qui regardait le match monte sur le terrain et dit à l'entraîneur : "Mais tu te prends pour qui à mettre Antho sur le banc ?". Il n'avait pas suivi l'histoire, mon retard de préparation. Il a pété les plombs, il a couru après l'entraîneur, il lui a dit : "Si je t'attrape, t'es mort". Le lendemain, je reçois une lettre, j'étais viré".