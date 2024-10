Bonne nouvelle pour Thomas Meunier et son équipe !

Bonne nouvelle pour l'équipe de Thomas Meunier et Matias Fernandez-Pardo. Le président de leur club, Olivier Létang, a annoncé au micro d'Europe 1 que le club français n'avait plus de dettes.

"Ce supplément d’âme, vous savez… On est un grand club, mais nous avons connu d’importantes difficultés, avec 400 millions d’euros de dettes que nous avons totalement éliminées."

Arrivé le 18 décembre 2020, Olivier Létang a réussi à effacer les 400 millions d'euros de dettes. Le Français avait succédé à Gérard Lopez, qui avait mal géré le club. L'objectif du président était de mettre le club à flot.

"Nous avons moins d’argent que les clubs avec lesquels nous sommes en concurrence (en France). Si on travaille comme les autres, comme je l’ai dit aux joueurs, on ne réalisera pas de grandes choses."

Le LOSC était un champ de mines"

"Le club va fêter ses 80 ans au mois de novembre ; il aurait dû mourir à 77 ans. On peut tous être fiers du travail qui a été réalisé en gardant une performance sportive importante. Le club était un champ de mines quand nous sommes arrivés. On espère que la suite sera d’autant plus belle," explique le président.