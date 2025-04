🎥 "C'est aussi à cause de Kevin De Bruyne" : le joli geste de Bruno Fernandes envers le Diable Rouge

C'est officiel depuis vendredi dernier, Kevin De Bruyne ne poursuivra pas son aventure à Manchester City. Le Diable Rouge quittera le club anglais cet été après plus de neuf années de légende.

Dimanche, Kevin De Bruyne disputait donc son dernier derby de Manchester. Les Citizens se déplaçaient à Old Trafford pour tenter de prendre des points importants pour le top 4, synonyme de place en Ligue des Champions. C'est finalement avec une seule unité que sont repartis les hommes de Pep Guardiola puisque le score est resté de 0-0.

Après la rencontre, une jolie image entre deux joueurs qui ont marqué l'histoire de leur club respectif a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On peut y apercevoir De Bruyne faire une accolade avec le milieu de terrain de Man United, Bruno Fernandes.

The best two in the league. ‚̧ԳŹ pic.twitter.com/8Hi2QEYQ04