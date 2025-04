Week-end compliqué pour les Belges ? Voici le tour d'Europe des Diables Rouges à l'étranger

Quel belge s'est le plus mis en avant dans son club ce week-end ? Peu de buteurs mais de belles performances malgré tout.

Vranckx : Repositionné en défense centrale pour ce match face à l'Union Berlin, le milieu de formation a livré 85 minutes correctes. Wolfsburg perd malgré tout 1-0. Bornauw était blessé et n'a pas joué.

Lynen et Theate : Dans ce duel entre le Werder Brême et Francfort, on a pu voir trois Belges à l'honneur. Theate a joué 90 bonnes minutes, Lynen a cédé sa place à trois minutes de la fin et Batshuayi est rentré au jeu à la mi-temps. Et au coup de sifflet final, c'est Lynen et le Werder qui repartent vainqueur 2-0.

Vermeeren et Openda : Tous deux titulaires, les deux Diables ont contribué, via leur bonne prestation, à la victoire 3-1 de Leipzig face à Hoffeinheim. Vermeeren est sorti à la mi-temps et Openda à la 80e. Vandevoordt, lui, n'a pas pu enchainer une troisième titularisation de suite.

De Bruyne : Titulaire et brassard au bras, le capitaine des Citizens n'a pas pu emmener son équipe vers la victoire dans ce derby de Manchester. Idem pour Doku qui aura tenté également pendant 32 minutes. Score final, 0-0.

Castagne : 90 très bonnes minutes pour le latéral qui, avec Fulham, fait chuter le leader Liverpool 3-2, cassant ainsi une série d'invincibilité en Premier League de 26 matchs.

Tielemans, Onana et Sels : Nouveau duel de Diables, cette fois-ci dans le match Aston Villa - Nottingham Forrest, où la paire Onana-Tielemans a été reformée au milieu de terrain. Le duo a livré une solide prestation et a aidé son équipe à tromper deux fois Sels. Auteur malgré tout de six arrêts, malheureusement insuffisants.

Trossard : Face à Everton, Trossard a ouvert le score avant de voir son équipe d'Arsenal encaisser et finalement partager 1-1.

Faes : Le défenseur de Leicester reçoit ce soir Newcastle dans le but de renouer avec le succès qu'ils n'ont plus connu depuis 7 matchs.

Lukaku et Ngonge : Les deux hommes du Napoli se déplacent ce soir à Bologne pour continuer de mettre la pression sur l'Inter.

Saelemaekers : L'ailier était suspendu pour ce match face à la Juventus de Mbangula qui n'a pas quitté le banc.

De Ketelaere : L'attaquant est rentré vers l'heure de jeu sans pouvoir faire la différence et changer le score de 0-1 pour la Lazio.

Keita : Le milieu a disputé toute la rencontre et entre autre permis à Parme de gagner un bon point face au leader interiste. 2-2.

De Winter : Solide prestation couplée à une clean sheet pour le défenseur. Victoire 1-0 du Genoa face à Udinese.

Olaigbe : Les Rennais se sont faits surprendre 0-1 face à Auxerre. De son côté, le jeune ailier a malgré tout livré 70 bonnes minutes.

Stassin : Machine à marquer depuis quelques matchs, l'attaquant est resté muet et Saint-Etienne s'est incliné face à Lens, 1-0.

Meunier : Défaite 2-1 du LOSC sur le terrain de Lyon. Le latéral n'a pas réalisé son meilleur match de la saison. Fernandez-Pardo est rentré une demi-heure sans grande influence et Fofana n'a pas joué pour Lyon car blessé.

Liga

Lukebakio et Lokonga : Les deux Belges n'ont pas pu éviter le revers face à l'Atlético Madrid 1-2. Idumbo est rentré dans le temps additionnel et Lokonga est sorti à la 70e.

Januzaj : Face à une de ses anciennes équipes, l'ailier est rentré 20 minutes sans parvenir à empêcher la défaite de Las Palmas contre la Real Sociedad, 1-3.

Courtois : Toujours blessé, le gardien a regardé la défaite du Real contre Valence depuis les tribunes.

Liga Portugal

Debast : Le défenseur et le Sporting reçoivent ce soir Braga dans le but de retrouver leur première place.