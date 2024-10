De Bruyne et Doku connaissent le nom du nouveau patron à Manchester City

Gros changement à la tête de Manchester City. Txeki Begiristain, l'un des hommes derrière le succès monumental du club depuis 2012, s'en va.

Est-ce le début d'un changement d'ère, avant le départ inévitable de Pep Guardiola plus tôt que tard ? Txiki Begiristain ne sera plus le directeur sportif de Manchester City au terme de cette saison, comme l'annonçait déjà la presse anglaise plus tôt cette semaine. Et son successeur est connu.

Manchester City a en effet annoncé le départ de Begiristain, arrivé en 2012, et la nomination de Hugo Viana à sa place à partir de la saison 2025-2026. Viana est en ce moment directeur au Sporting Portugal. Les deux hommes collaboreront dans les mois précédant la transition pour faciliter celle-ci, précise le communiqué.

Txiki Begiristain est arrivé en 2012 à Manchester City, et a été l'un des grands architectes du succès du club depuis 12 ans. Sous sa houlette, les Citizens sont devenus le club majeur de Premier League, remportant 7 titres nationaux, 2 FA Cups, 6 Coupes de la Ligue et bien sûr la Champions League en 2023.

Begiristain avait également amené Pep Guardiola au club en 2016 et son départ annonce probablement celui du Catalan en fin de saison prochaine également. C'est déjà ce qu'annonçait The Athletic, entre autres sources anglaises (lire ici).

Hugo Viana, lui, est en poste au Sporting Portugal depuis 2018 en tant que directeur. Il a remporté deux titres de champion du Portugal, pas un mince exploit vu la concurrence de Porto et de Benfica. Ruben Amorim, l'actuel coach du Sporting, pourrait le suivre à Manchester City.