Grand changement aux Francs Borains : un ex-agent devient directeur sportif, un ex-Rouche confirmé T1

Après le licenciement de Sébastien Grandjean, le Royal Francs Borains a nommé Hicham El Alaoui comme T1. Et pour continuer le redressement du club, Davide Lasaracina quitte son costume d'agent pour endosser celui de directeur sportif.

Davide Lasaracina est un nom bien connu aux Francs Borains, déjà présent depuis longtemps au club pour exercer son rôle d'agent et de conseiller. Mais il n'était jusqu'à présent pas dans l'organigramme, son rôle d'agent l'en interdisant formellement.

Mais Lasaracina a cette fois décidé de franchir le Rubicon : mettant en pause ses activités d'agent, il devient COO (Chief Operator Officer) et directeur sportif du Royal Francs Borains à la demande du président Georges-Louis Bouchez.

"À la demande de Marouane Fellaini et du président, j'ai accepté cette proposition et pris la décision importante de me libérer de mon métier d'agent", écrit-il dans le communiqué du RFB. "Je vais accompagner Pascal (Scimè) pour solidifier le projet et l'amener à un niveau supérieur".

L'objectif du nouveau directeur sportif est même très ambitieux : "Après le rêve de voir le RFB dans le foot pro, je rêve de la plus haute division belge. Il y a énormément de potentiel, mais il faut des gestes forts. J'espère que le mien en fera partie et sera suivi".

Hicham El Alaoui, 36 ans, a quant à lui été confirmé dans son rôle de T1 en remplacement de Sébastien Grandjean. Il avait dirigé les jeunes de La Gantoise, de Seraing et du Standard par le passé ; ce sera son premier défi en tant qu'entraîneur principal.