Le futur de la défense des Diables Rouges ? "J'espère être appelé un jour..."

Joel Schingtienne a quitté OHL pour signer à Venezia, en Serie A. Le jeune défenseur central de 22 ans ne manque pas d'ambitions.

Ce fut l'un des transferts surprises du dernier mercato estival : Joel Schingtienne, jeune joueur d'OHL décidait de faire le grand saut et de signer à Venezia, promu en Serie A.

Dans une interview accordée à La Dernière Heure, il s'est exprimé sur ce transfert. "Ils (Venezia) m'ont contacté au début de la saison dernière et ont continué à me suivre régulièrement. J'ai eu une bonne discussion avec le directeur sportif et, avec mes agents, nous avons pensé que cette étape était la bonne pour moi."

"Il y avait de l'intérêt de plus grandes équipes, mais cela aurait peut-être été difficile pour moi d'obtenir du temps de jeu. De plus, les projets qui m'étaient présentés me convenaient moins. Je préférais aller dans un club comme Venezia", continue-t-il.

Schingtienne n'a disputé qu'une rencontre de championnat depuis son arrivée mais compte bien progresser. "La Serie A est un championnat très tactique et très intense. Ce sont deux éléments qui m'ont poussé à venir ici, même si je dois dire que je me suis vite adapté."

Appelé chez les Diablotins pour la première fois en juin pour un amical face au Maroc, Schingtienne vise bien évidemment le niveau supérieur : les Diables Rouges. "Si j'arrive à jouer régulièrement à Venezia, j'espère être appelé chez les Diables Rouges", affirme-t-il.