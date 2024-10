Les coulisses du football belge : "D'Onofrio me criait de sortir de la pièce"

Sven Jaecques, CEO de l'Antwerp, a appris les ficelles du métier auprès de Luciano D'Onofrio puis Marc Overmars. Des méthodes très différentes.

"C'est en forgeant qu'on devient forgeron et en négociant qu'on apprend à négocier" explique ainsi Sven Jaecques, interviewé dans le nouveau livre du journaliste du Nieuwsblad, Yanko Beeckman, "In de Kleedkamer". "Idéalement, vous pouvez accompagner quelqu'un et apprendre en observant. Sinon, c'est une question de tâtonnements".

Jaecques fait référence à sa collaboration avec Luciano D'Onofrio, un négociateur expérimenté bien connu pour son style théâtral lors des négociations. L'ancien patron de l'Antwerp a transmis à Jaecques des leçons précieuses. "Luciano est un tout autre type de personne que moi. C'est un très bon acteur," raconte Jaecques.

Ensemble, ils alternaient souvent les rôles de 'good cop' et 'bad cop' lors des négociations. "Avec les personnes avec qui je m'entendais mieux, il était difficile, et inversement," explique Jaecques. "Parfois, il me criait même de sortir du bureau lors des discussions avec un joueur, et nous faisions semblant de discuter séparément".

Overmars sait bien comment utiliser la position du club pour obtenir plus que ce que quelqu'un d'autre pourrait

Depuis l'arrivée de Marc Overmars en tant que directeur sportif, Jaecques a appris un autre style de négociation. "Marc a sa propre façon de travailler. Il a une grande renommée et un très bel historique, qu'il utilise sans être arrogant," explique Jaecques.

"Il ne se perd pas dans les détails, mais s'il croit en un joueur, il s'assure que toutes les parties sont satisfaites." Selon Jaecques, Overmars est très motivé et va loin pour conclure un accord, mais il comprend également bien ce que veut l'autre partie et l'utilise de manière stratégique. "Marc sait bien comment utiliser la position du club pour obtenir plus que ce que quelqu'un d'autre pourrait."