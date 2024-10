Cet arbitre belge va croiser la route de Cristiano Ronaldo !

Bonne nouvelle pour l'arbitre Lawrence Visser. L'arbitre belge aura l'honneur de diriger le match de la Ligue des Nations entre l'Écosse et le Portugal ce mardi.

Une grande première pour Lawrence Visser : il aura l'honneur de diriger son premier match dans la plus haute division de la Ligue des Nations (Ligue A) ce mardi.

L'arbitre belge a en effet désigné comme arbitre principal de la rencontre en l'Espagne et l'Ecosse. Il va donc croiser la route...de Cristiano Ronaldo.

Auparavant, Lawrence Visser avait déjà officié lors de trois matchs de la Ligue B et deux de la Ligue C. Il a également arbitré en Ligue des Champions ainsi que lors des matchs de qualification pour l'Euro et la Coupe du Monde.

Mardi, il voyagera en Écosse avec un groupe d'arbitres belges pour le match contre le Portugal. Rien Vanyzere et Thibaud Nijssen seront ses assistants ce soir-là.

Simon Bourdeaud’hui sera le quatrième arbitre tandis que Bram Van Driessche sera l'arbitre vidéo. Il sera finalement épaulé par Jan Boterberg.