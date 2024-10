Anderlecht veut encore épauler David Hubert : une légende du club est citée, mais...

Anderlecht est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur adjoint pour épauler David Hubert. Si son nom a pourtant circulé, Bertrand Crasson n'a pas été contacté.

L'information a été officialisée la semaine dernière : David Hubert a été confirmé au poste d'entraîneur principal d'Anderlecht, malgré les discussions avancées entre Jesper Fredberg et Ryan Mason.

L'ancien coach intérimaire, épaulé par Roel Clément et Yannick Euvrard, a réussi à convaincre le duo Wouter Vandenhaute - Marc Coucke et devra joindre "beau football" et "résultats."

Dès la semaine dernière, nous vous écrivions qu'Anderlecht cherchait encore un entraîneur adjoint, ou un "conseiller" pour David Hubert. Plusieurs noms ont déjà été évoqués.

Issame Charai a refusé, Bertrand Crasson n'a pas été contacté

Celui d'Issame Charai, premièrement, qui a circulé dans le courant des derniers jours. L'entraîneur adjoint et ancien attaquant professionnel a cependant refusé le poste.

Le deuxième nom mentionné fut celui... de Bertrand Crasson, qui aurait, selon le Nieuwsblad, été proposé en interne. Ce ne sera très probablement pas non plus l'ancien Diable Rouge qui épaulera David Hubert.

En effet, nos sources confirment que Crasson n'aurait jamais été personnellement contacté par le RSCA, même si son nom a bien voyagé dans les couloirs du Lotto Park au cours des dernières heures.

L'ancien joueur d'Anderlecht (413 matchs officiels avec les Mauves), qui connaît déjà très bien le poste de T2 pour avoir travaillé aux côtés d'Emilio Ferrera, Marian Mihail ou Aniello Parisi, serait évidemment très intéressé par ce rôle, mais il ne lui a jamais été proposé. La recherche se poursuit donc, au Lotto Park.