Retournement de situation total à Anderlecht : David Hubert confirmé comme entraîneur principal !

Anderlecht était très incertain quant à son nouveau coach. La direction a tranché.

Nous vous en parlions encore il y a quelques minutes : les doutes de la direction anderlechtoise concernant Ryan Mason ont conduit à la tenue d'un Conseil d'Administration à sa sortie. La décision n'a pas mis longtemps à tomber : David Hubert a été confirmé comme entraîneur principal.

"Ces dernières semaines, nous avons vu des signes positifs et nous avons pu établir une nouvelle dynamique au sein de l'équipe première. C'est pourquoi nous voulons donner à David la possibilité de poursuivre son travail" explique Jesper Fredberg dans le communiqué.

Anderlecht ne pouvait plus se permettre d'attendre

Le directeur sportif poursuit : "David est un jeune entraîneur qui a su saisir sa chance. Cela correspond à notre philosophie de vouloir travailler avec des entraîneurs talentueux et modernes. Il a toute notre confiance et nous attendons avec impatience une saison où il y a encore beaucoup à faire, à la fois en championnat, en coupe et en Europa League".

De son côté, David Hubert déclare : "Je suis très fier de cette marque de confiance de la part du club et surtout très heureux que nous puissions continuer sur la lancée positive de ces dernières semaines. Je ne suis concentré que sur une seule chose : je veux voir du progrès tous les jours, de semaine en semaine et de mois en mois. Cela a toujours été mon approche et la conviction est là qu'ensemble, nous sommes capables de grandes choses".

Le nouvel entraîneur principal est donc récompensé de son intérim remarqué à la tête de l'équipe. Son calme et le niveau de jeu affiché ont fait pencher la balance.