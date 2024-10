Comment Anderlecht et Jesper Fredberg veulent offrir à David Hubert toutes les chances de réussir

Anderlecht a longtemps hésité à accorder pleinement sa confiance à David Hubert, mais mercredi soir, la décision a enfin été prise de le prolonger.

À Anderlecht, ils croient fermement en Hubert et le voient comme un coach qui pourrait rester pendant des années. Seulement... les circonstances ne sont pas idéales pour un jeune coach sans beaucoup d'expérience.

L'effectif n'est pas équilibré et les options offensives sont limitées. Hubert a montré qu'il pouvait tirer le meilleur parti du potentiel disponible plus que Brian Riemer, mais que se passera-t-il en cas de revers ?

Prolonger David Hubert, un risque ?

Hubert pourra-t-il gérer les critiques et les mauvais résultats s'ils se présentent ? C'est une question en suspens. Et donc, Anderlecht envisage d'ajouter à côté de lui un entraîneur expérimenté en tant que conseiller et mentor.

Quelqu'un qui maîtrise également les techniques et tactiques modernes, mais qui peut le soutenir de ses conseils. Un co-entraîneur, avec Hubert ayant le dernier mot, mais pouvant discuter de ses idées. Quelqu'un qui peut également participer activement aux réflexions. Anderlecht recherche donc ce profil pour accompagner Hubert.

Car les moments difficiles ne manqueront pas. Jesper Fredberg devra également lui offrir plus d'options en janvier, car surtout dans le compartiment offensif, les Mauves et Blancs peuvent encore progresser. Il ne faut pas imaginer qu'il arrive quelque chose à Kasper Dolberg, par exemple.

Fredberg doit lui donner des armes supplémentaires en janvier

Aussi, il semble qu'un défenseur central supplémentaire en arrière ne serait pas superflu, bien que Hubert voit clairement plus en Amando Lapage que son prédécesseur. Il ne serait pas surprenant que le petit-fils de Paul Van Himst fasse ses débuts prochainement compte tenu des performances de Zanka et de la blessure persistante de Jan Vertonghen.

Anderlecht fera tout son possible pour que David Hubert puisse rester en place. Le jeune entraîneur a reçu tout le soutien de la direction. C'est aussi l'option la moins chère. Il était déjà sur la liste de paie et les noms que Anderlecht a envisagés n'étaient pas les options les moins chères non plus. Un assistant en Premier League gagne bien sa vie...