Un ancien Diable Rouge veut remplacer Domenico Tedesco avant la Coupe du Monde ! "Je passe le message, si quelqu'un m'entend..."

Beaucoup pensent que Domenico Tedesco ne fera plus long feu à la tête des Diables. Wesley Sonck, cette semaine, s'est, en tout cas, proposé pour le remplacer au pied levé.

La Belgique n'a remporté que deux de ses huit dernières rencontres officielles. Les Diables n'ont plus enchaîné deux succès consécutifs depuis la préparation à l'Euro et les victoires, en amical, contre le Monténégro et le Luxembourg.

En raison de choix surprenants, de joueurs offensifs bridés et de cadres qui ont préféré ne pas prendre part au dernier rassemblement, Domenico Tedesco a perdu énormément de crédit aux yeux des supporters.

Si les joueurs semblent toujours derrière lui (c'est, du moins, ce qu'ils répondent à chaque fois), les premiers "Tedesco démission" ont retenti dans le stade Roi Baudouin malgré la bonne prestation globale contre l'Équipe de France.

Wesley Sonck peut-il reprendre les Diables ?

Des noms circulent même déjà pour remplacer le Germano-Italien. Celui de Hein Vanhaezebrouck est le plus souvent cité, mais une candidature spontanée est arrivée, mardi soir, à la table de l'analyste VTM Gert Verhulst. Wesley Sonck y était invité pour parler de la situation des Diables, et il n'a pas gardé sa langue dans sa poche.

"Si on me propose le poste ? Bien sûr que je l'accepterai ! J'ai travaillé au sein de la fédération pendant huit ans, vous rêvez toujours de gravir les échelons. Je passe un appel, on ne sait jamais. Si quelqu'un m'entend..." a conclu Wesley Sonck. Plus clair, comme message, on peut difficilement trouver.