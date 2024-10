Gros changement de cap à Genk, qui a décidé de recruter presque exclusivement des joueurs européens : "C'est nettement préférable pour tout le monde"

Le Racing Genk a délibérément recruté moins de joueurs africains cet été, en partie en raison des problèmes que la Coupe d'Afrique des Nations, organisée en janvier, occasionne.

La saison dernière, le Racing Genk a dû faire face à l'absence de plusieurs joueurs importants, dont Bilal El Khannouss, Alieu Fadera et Joseph Paintsil, durant la Coupe d'Afrique des Nations, organisée en pleine saison. Cela a posé des gros problèmes en milieu de championnat, ce qui a conduit les Limbourgeois à prendre la décision stratégique d'inclure moins de joueurs africains dans l'effectif.

Le seul joueur en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne que Genk a recruté cet été était le Coréen Oh. Selon Dimitri De Condé, le directeur sportif de Genk, il s'agit d'un choix délibéré.

"Ce n'est pas que nous ne voulons pas spécifiquement de joueurs africains, mais nous prenons en compte le nombre de joueurs non-européens que nous avons dans l'équipe", explique De Condé dans Het Belang van Limburg. Les départs des joueurs vers des pays lointains pendant les trêves internationales, comme en Afrique, peuvent causer beaucoup de désagréments en raison du décalage horaire et du court laps de temps pour leur retour.

Le Racing Genk privilégie le recrutement de joueurs européens

De Condé souligne que le club a toujours été attentif à l'impact des tournois internationaux, mais que le calendrier international surchargé pose désormais un problème de plus en plus important. "On préférerait ne pas avoir trop de joueurs à envoyer loin pendant la trêve internationale", déclare De Condé.

Cela affecte à la fois les joueurs et le club, car les internationaux reviennent souvent tard dans la semaine, ce qui n'est pas idéal pour la préparation. L'approche de Genk reflète également les préoccupations plus larges que de nombreux clubs ont aujourd'hui concernant le calendrier international chargé.