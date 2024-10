Kevin De Bruyne dans le top 10 des joueurs les mieux payés : son salaire annuel dévoilé !

Le top 10 des joueurs les mieux payés de la planète a été dévoilé. Ce classement ne compte évidemment que des stars, avec notamment un certain Kevin De Bruyne.

Chaque année Forbes dévoile la liste des joueurs les mieux payés de la planète. Sans surprise, de nombreux joueurs jouant en Arabie Saoudite sont dans le classement.

Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Neymar et Karim Benzema qui jouent en Asie sont dans le top 10. Dans le classement, on retrouve un certain Lionel Messi, qui est 2e derrière la star portugaise qui gagne 263 millions d'euros par an. L'Argentin touche 125 millions d'euros en jouant aux États-Unis.

Les clubs européens présents

Deux joueurs du Real Madrid, Kylian Mbappé et Vinicius figurent dans le top 10. Il y a également trois joueurs de Premier League : Mohamed Salah, Erling Haaland et Kevin De Bruyne.

Un joueur belge figure donc dans la liste. En effet, KDB est 10e de ce classement. Le Diable Rouge touche 36 millions d'euros par an.

Voici le classement complet :

1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 263 millions

2. Lionel Messi (Inter Miami) - 125 millions

3. Neymar (Al-Hilal) - 102 millions

4. Karim Benzema (Al-Ittihad) - 96 millions

5. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 83 millions

6. Erling Haaland (Manchester City) - 55 millions

7. Vinicius Jr. (Real Madrid) - 51 millions

8. Mohamed Salah (Liverpool) - 49 millions

9. Sadio Mané (Al-Nassr) - 48 millions

10. Kevin De Bruyne (Manchester City) - 36 millions