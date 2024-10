Nouveau défi pour Raphaël Varane après avoir raccroché les crampons

Alors qu'il avait annoncé prendre sa retraite il y a trois semaines, Raphaël Varane rejoint le conseil d'administration de Côme.

Le joueur avait déclaré vouloir jouer un rôle dans ce club au moment de sa retraite. C'est désormais chose faite.

"Varane apportera son expérience et son leadership à ce nouveau rôle, marquant le prochain chapitre de sa carrière en dehors du terrain," précise le club italien.

Varane souhaite soutenir les jeunes joueurs, en les aidant dans leur carrière et dans leur vie après le football, via des programmes éducatifs, de leadership et de formation professionnelle.

