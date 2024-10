🎥 Deux jaunes pour avoir enlevé son maillot, la première sur un but annulé : un ancien de Pro League fait le show

Le nom de Matej Rodin vous dit-il quelque chose ? Le défenseur croate n'avait pas marqué les esprits lors de son année à Ostende, lors de la chute du KVO en D1B. Rodin a fui le marasme côtier pour signer à Rakow, en première division polonaise.

En tant qu'arrière central, le gaillard n'est pas souvent aux avant-postes. Mais quand il marque, la séquence vaut le détour. Ce soir, il a offert la victoire à son équipe en tant que super sub, dans une fin de match complètement folle.

Alors que son équipe n'arrivait pas à faire la différence contre le PogoƄ Szczecin, Rodin a inscrit le seul but de la rencontre après quelques péripéties. Il avait une première fois cru délivrer les siens, mais son but a été annulé. Le garçon avait pourtant déjà enlevé son maillot pour célébrer, écopant d'un carton jaune.

A la douzième des dix minutes de temps additionnel (suite au temps qu'il a fallu pour le but annulé), Rodin a une nouvelle fois fait mouche. Cette fois, son but a bien été validé.

Context: Super sub Matej Rodin gets his first yellow card for taking off his shirt while celebrating a goal which was eventually ruled out by VAR, then gets a second yellow for taking his shirt off again after he scored the winner for Raków Częstochowa against PogoƄ Szczecin pic.twitter.com/q435xQ0GaO