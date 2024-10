Ils l'ont fait ! Les U23 d'Anderlecht font chuter le RWDM et gagnent pour la première fois de la saison

Le RSCA Futures n'est au moment d'écrire ces lignes plus lanterne rouge de Challenger Pro League. Les jeunes d'Anderlecht se sont offerts le scalp du leader, le RWDM.

Dans un Stade Roi Baudouin qui résonnait des chants de nombreux supporters du RWDM ce dimanche, les U23 du RSC Anderlecht ont créé l'exploit et fait chuter le leader molenbeekois. Le RSCA Futures remportait là son premier match de la saison.

Pour ce derby, Jelle Coen pouvait compter sur un renfort venu de l'équipe A : Nilson Angulo était titulaire, après avoir été mis de côté par Hubert. L'Equatorien multipliera les grigris, sans faire la différence. C'est Anas Tajaouart, très actif, qui alerte Lathouwers le premier (9e). Halifa lui répond (12e) mais le RWDM est très timide dans ce derby, attendant face à des Futures très compacts dans une défense à trois.

Peu de Mauves mettent l'impact nécessaire à l'exception d'un Nathan De Cat au-dessus du lot, cependant, et le RWDM finit par en profiter : Gaëtan Robail est laissé seul au second poteau et a tout le temps de contrôler et tromper Schlieck (31e, 0-1). Nunzio Engwanda, qui laisse son homme centrer, sort à la pause, sans surprise.

Un bien meilleur Anderlecht après la pause

Les Futures se rebifferont au retour des vestiaires, même si le duo Goto-Angulo fait encore quelques mauvais choix. Jusqu'à un centre trois étoiles d'Ali Maamar, qui trouve la tête de Keisuke Goto, cette fois imparable (57e, 1-1). Le scénario s'inverse : c'est le RWDM qui joue le contre, mais manque de précision.

Marco Kana, véritable revenant, monte au jeu pour les Mauve et Blanc. Mais c'est encore Maamar qui sonne la charge : un nouveau centre va chercher Basile Vroninks, qui touche le poteau en deux temps (71e). Il n'y en a plus que pour les Futures. Sur une grossière perte de balle de Del Piage, Keisuke Goto est lancé seul face au but et s'offre son doublé avec sang-froid (82e, 2-1).

Les U23 du RSC Anderlecht mettent donc un peu de baume au coeur des supporters mauves après la défaite de l'équipe A vendredi, et prennent surtout trois points cruciaux. Les voilà désormais avant-derniers de D1B, en attendant le résultat de Seraing qui va à Lokeren-Temse...