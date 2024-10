Ivan Leko satisfait de voir le Standard battre Charleroi, "l'une des meilleures équipes du pays, guidée par un très bon entraîneur"

Selon Ivan Leko, le penalty manqué par Dennis Eckert Ayensa change la perception de la performance des Rouches contre Charleroi. L'entraîneur du Standard est toutefois satisfait que son équipe ait assuré l'essentiel : prendre les trois points.

C'est un Ivan Leko soulagé qui s'est présenté en conférence de presse après la victoire du Standard dans le choc wallon, dimanche. Les Rouches ont entamé la partie en mode mineur, mais ont su faire la différence grâce à deux buts survenus en fin de première période.

"On doit se concentrer sur le résultat, et on est heureux d'avoir gagné. On sortait de deux défaites consécutives lors desquelles on méritait mieux. De bonnes performances donnent des résultats à moyen terme, mais prendre des points donne immédiatement de la confiance et de la joie."

Le Standard s'est rassuré, mais n'a pas impressionné

Avant la rencontre, le Standard avait un statut d'outsider. Ce n'était pas pour rien, puisque les Carolos de Rik de Mil produisent un jeu séduisant depuis le début de saison. Un jeu séduisant que l'on a cependant moins vu que d'habitude, sur la pelouse de Sclessin.

"Charleroi est l'une des équipes qui joue le mieux collectivement dans notre pays. Une équipe qui joue toujours vers l'avant, guidée par un bon entraîneur. En début de rencontre, on leur a donné trop d'occasions. On est ensuite revenu avec de l'intensité, l'envie de gagner les duels, plus de pression. Mais même si Charleroi n'avait pas de grosse occasion, quelque chose n'allait pas vraiment."

"Le penalty est le moment clé. Si c'est 3-0, le match est fini, on parle d'une grande performance du Standard et d'une mauvaise de Charleroi. A 2-1, c'est très différent et ça donne l'impression qu'on n'avait pas le match en main, pas entièrement. Le sentiment est plutôt que la marge était petite, mais on a tout donné, on a créé notre chance et notre victoire est méritée" a conclu Ivan Leko.