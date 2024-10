Charleroi est... favori à Sclessin, et en réalité, c'est logique

Surprenant : ce dimanche, le Sporting Charleroi se rend à Sclessin... en favori, selon tous les bookmakers. Une preuve d'une première partie de saison bien différente pour les deux clubs.

Nous n'avons pas de partenaire commercial privilégié en termes de betting, et avons donc vérifié un peu partout : selon tous les sites de paris en ligne, le Sporting Charleroi est le favori de ce choc wallon. À l'extérieur, dans le chaudron de Sclessin qu'on attend bouillant ce dimanche !

C'est la première fois depuis bien longtemps - depuis les années où le Sporting jouait le top 6 - que Charleroi arrivera avec ce statut au Standard. Et ce alors que les deux équipes ne sont pas si loin l'une de l'autre au classement : en cas de victoire, les Rouches dépasseront les Zèbres d'un point et se rapprocheront même du top 6.

Comment expliquer une telle dynamique ? Bien sûr, le Standard n'a plus gagné en trois matchs et reste sur deux défaites consécutives, dont une à domicile face à Westerlo. Mais Charleroi reste aussi sur trois matchs sans victoire et s'est même incliné à Dender, l'étonnant promu de ce début de saison. On ne peut clairement pas parler d'une équipe en confiance se déplaçant chez un rival en méforme.

Charleroi est moins malade que le Standard

C'est plutôt une preuve d'un "état d'esprit" qui entoure le Standard en ce moment : les déclarations d'Ivan Leko, le fond de jeu inexistant, des cadres qui ne répondent plus vraiment présent. Les Rouches sont malades, et connaissent le contre-coup d'un début de saison que personne n'attendait aussi bon.

© photonews

Mathieu Epolo, brillant pendant de nombreux matchs, commence à craquer sous la pression de la succession d'Arnaud Bodart ; les nouveaux attaquants liégeois n'ont pas encore trouvé la recette qui doit leur permettre d'empiler les buts. Leko et sa personnalité prennent énormément de place et agacent beaucoup de monde, en tribunes comme au club, et le Croate sait bien qu'il danse au bord du vide : une mauvaise série et ses déclarations tapageuses en feront une cible.

Du côté de Charleroi, c'est l'inverse : malgré les résultats étonnamment mauvais ces dernières semaines, personne ne remet en question Rik De Mil dont le travail est impressionnant. La sérénité qui se dégage du RCSC, y compris en tribunes alors que les Storm Ultras ont longtemps été ouvertement sévères vis-à-vis de leur direction, surprend.

Seule la défaite à Dender était une vraie contre-performance : des matchs nuls face à Anderlecht et le Club de Bruges n'ont rien d'inquiétant. Avant cela, Charleroi avait le visage d'une équipe qui sera en course pour le top 6 si elle continue sur cette lancée. Le plan de Rik De Mil est clair et bien en place. Alors, Charleroi favori à Sclessin ? En réalité... c'est logique. Et c'est un coup en plus à l'égo des supporters liégeois...