Zinedine Zidane prêt à accepter une fortune et retrouver un banc ?

Zinedine Zidane n'a plus entraîné depuis de longues années désormais, malgré des rumeurs l'envoyant à gauche à droite dès qu'un poste se libère. L'ancien entraîneur à succès du Real Madrid pourrait finalement se laisser tenter...

Et par là, on entend : se laisser tenter par un pont d'or. En effet, c'est ni plus ni moins qu'à la tête de l'Arabie Saoudite que Zinedine Zidane (52 ans) pourrait reprendre du service dans les semaines à venir. En effet, le royaume saoudien s'apprêterait à se séparer de Roberto Mancini, arrivé en août 2023.

Mancini avait à l'époque quitté son poste à la tête de la sélection italienne, à la surprise générale, pour reprendre en mains l'Arabie Saoudite qui cherche à passer un palier. Mais les mauvais résultats en qualifications pour le Mondial 2026 le pousseraient déjà vers la sortie. Les Saoudiens ont désormais peu de chances d'en être en 2026, et ce serait un énorme échec pour cette nation quasi-assurée d'organiser la compétition en 2034.

Si le départ de Mancini se confirme, le Corriere dello sport fait de Zidane l'une des priorités de l'Arabie Saoudite pour le remplacer. Hervé Renard, déjà sélectionneur saoudien lors de la Coupe du Monde 2022, est également cité pour un retour étonnant.

Zidane serait un coup retentissant pour l'Arabie Saoudite, car le Français n'a plus entraîné depuis 2021 et son passage couronné de succès à la tête du Real Madrid. Le Ballon d'Or 1998 a remporté trois Ligues des Champions d'affilée, de 2016 à 2018, ainsi que deux titres de champion d'Espagne en 2017 et 2020.

Qui plus est, Zinedine Zidane était l'un des grands promoteurs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, dès les premiers jours de la candidature du petit émirat rival de l'Arabie Saoudite. Le voir "passer à l'ennemi" serait un nouveau signal fort concernant le leadership saoudien en matière sportive au Moyen-Orient...