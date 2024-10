Brian Riemer accueilli en héros au Danemark : "Le type d'entraîneur que nous recherchions !"

Brian Riemer est le nouveau sélectionneur du Danemark. L'ancien entraîneur du RSC Anderlecht a été fièrement annoncé ce jeudi par la fédération danoise de football.

Cela semblait se préciser depuis quelques jours : Brian Riemer est bel et bien le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Danemark.

L'ancien entraîneur du RSC Anderlecht aura fort à faire et aura de grosses attentes sur ses épaules. Il peut en tout cas compter sur le soutien de la fédération, qui le suivait depuis le mois d'août dernier.

Peter Moller, directeur du football de la fédération, a joué un rôle primordial dans la nomination de Riemer. Dans le communiqué officiel, Moller s'est montré très satisfait.

"Avec Brian Riemer, nous avons un entraîneur qui a l'énergie, la passion et l'engagement que nous recherchions. Il partage notre vision du football (...) En même temps, il a une grande expérience du travail avec des footballeurs de haut niveau et d'une situation où il est crucial de créer constamment des résultats et de faire face à une forte pression de l'extérieur."

"Nous voulions un entraîneur capable à la fois de construire sur les bases existantes et d'apporter de nouvelles idées pour développer l'équipe."

"Nous avons eu beaucoup de bonnes conversations avec Brian Riemer et nous avons reçu de très bonnes références à son sujet de toutes parts. Nous sommes donc très heureux d'avoir réussi à l'engager comme nouveau sélectionneur national", a déclaré Moller.