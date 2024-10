Chipé par Vincent Kompany à Anderlecht il y a deux ans, il dispute ses toutes premières minutes avec Burnley

Dans l'ombre de la Ligue des Champions, Burnley est allé décrocher un partage à Hull hier soir. Les troupes de Scott Parker sont deuxième de Championship et n'ont concédé qu'une seule défaite depuis le début de la saison.

Côté belge, on retiendra qu'Enock Agyei est monté au jeu dans la dernière demi-heure. Un petit événement : il s'agissait de ses toutes premières minutes en équipe première depuis son arrivée il y a presque deux ans.

Formé à Anderlecht et membre du onze de base des RSCA Futures en D1B, l'ailier droit a quitté le Sporting pour rejoindre Vincent Kompany à Burnley en janvier 2023. Les Clarets l'ont ensuite loué dans la foulée à Malines, avec qui il a effectué ses grands débuts en D1A.

De retour à Burnley en juin 2023, il reste sur une saison blanche, la faute à des blessures à répétition. Face à un tel manque de rythme, il a été intégré petit à petit au groupe par Scott Parker.

Après cinq présences sur le banc, Agyei a pu se réjouir d'être le premier remplaçant à monter au jeu hier soir. A défaut d'avoir pu jouer sous Vincent Kompany, parviendra-t-il à enchaîner avec Scott Parker ?

Congratulations on making your Clarets debut, Enock 👏



The first appearance of many 🤞 pic.twitter.com/G2JcV4fjcR