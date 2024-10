🎥 Une exclusion provoquée et un assist pour un ancien de Pro League : Mika Godts régale encore avec l'Ajax Amsterdam en Europa League

Le jeune Mika Godts continue de faire son petit bonhomme de chemin, à l'Ajax. Ce jeudi, le Diablotin s'est montré décisif, sur la pelouse de Qarabag, en Europa League.

Mike Godts s'est rendu en Azerbaïdjan avec l'équipe première de l'Ajax Amsterdam dans le cadre de la troisième journée d'Europa League, que les Ajacides disputaient sur la pelouse de Qarabag.

Une rencontre toujours synonyme de piège, tant le déplacement lointain et les conditions peu évidentes en Azerbaïdjan ne facilitent pas tellement la pratique d'un football de qualité. L'Ajax aurait pu éprouver pas mal de problèmes, ce jeudi soir, mais a été épargné d'une bonne partie d'entre eux grâce à Mika Godts.

Dès le quart d'heure de jeu, le Diablotin, depuis le milieu de terrain, se lance, presque déjà en face à face, à l'assaut du but adverse. Le défenseur de Qarabag Julio Romão l'en a empêché, mais l'arbitre principal de la rencontre a décrété qu'en qualité de dernier homme, il devait être exclu.

Qarabag 0-0 Ajax



🟥 Medina Shown Red card(16') pic.twitter.com/z8RxSqMjvw — 𝗚𝗼𝗮𝗹 𝗣𝘂𝗹𝘀𝗲. (@_Goalpulse) October 24, 2024

L'Ajax a donc joué 75 minutes en supériorité numérique, ce qui a grandement facilité les choses. Kenneth Taylor a fait 0-1, Wout Weghorst a marqué le but du break depuis le point de penalty, en seconde période, et l'ancien de Saint-Trond Chuba Akpom, sur une passe décisive d'un certain Mika Godts, a inscrit le 0-3 en fin de match.

Belle soirée donc pour le probable futur Diable de 19 ans et pour l'Ajax, qui compte désormais sept points et occupe la quatrième place après trois journées, en Europa League.