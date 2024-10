Cela augmenterait encore un peu plus sa cote de popularité : la promesse de Théo Leoni si Anderlecht est champion

Anderlecht a manqué le titre de peu en Playoffs la saison passée. Les Mauves espèrent revenir au sommet petit à petit.

Le dernier titre anderlechtois remonte à 2017. Les attentes des supporters sont donc grandes quant à un 35e sacre. Interrogé par la RTBF, Théo Leoni calme d'abord le jeu.

"D’abord, il faut y arriver, à ces fameux Play-Offs 1. Ensuite, prendre un maximum de points pour essayer de faire un trou. Tout en sachant qu’après la division des points, tout peut encore arriver : regardez l’Union Saint-Gilloise" commence-t-il.

Le milieu du terrain du Sporting veut éviter de mettre une pression inutile autour de l'équipe : "Si je dis maintenant ‘Anderlecht va être champion’, je vois déjà le truc : les gens vont dire ‘Il dit ça alors qu’il reste 30 matches à jouer’. Mais on va faire évidemment le maximum".

Théo Leoni bientôt encore un peu plus mauve ?

Mais en creusant un peu, Leoni a tout de même envisagé ce tant attendu 35e sacre, lors d'une question...sur ses cheveux : "Je suis très content de ma coupe et je compte bien la garder le plus longtemps car ma fiancée l’aime bien aussi. Donc je ne vais jamais raser les côtés… mais si on est champion, je veux bien la teindre en mauve ! Et même avec les trois étoiles en doré, il n’y a pas de souci".

Déjà parmi les chouchous du Lotto Park, Theo Leoni serait encore plus reconnaissable sur le terrain avec une tignasse mauve. Mais le plus dur reste à faire...