Felice Mazzu a été entendu : très bonne nouvelle pour Saint-Trond contre le Standard

Felice Mazzu ne pourra pas compter Billal Brahimi ce soir face à Westerlo. La suspension de ce dernier a toutefois été réduite.

Pour le dérapage envers le quatrième arbitre à l'issue de sa carte rouge contre Genk, Billal Brahimi a écopé d'une suspension de deux matchs fermes et d'un avec sursis. Et cela en plus du match de suspension automatique pour le carton rouge.

L'entraîneur Felice Mazzu n'était pas content de cette décision. "C'est une lourde peine, même exagérée" a-t-il déclaré au Belang van Limburg. La fédération voulait faire passer un message fort avec cette sanction.

Saint-Trond a donc fait appel de la suspension de Brahimi et cela a porté ses fruits. Elle a été réduite à un match ferme, et de deux avec sursis. Toujours en plus de la suspension automatique pour sa carte rouge.

Le STVV veut sortir de la zone rouge

Le maître à jouer de Saint-Trond devra donc en tout rester sur la touche pour deux matchs. Il ne pourra pas jouer ce samedi lors de la rencontre à domicile contre Westerlo, ni mercredi prochain lors du match de Coupe contre le Lierse. En revanche, Felice Mazzu pourra compter sur lui lors du match au Standard.

Un retour non-négligeable : prêté par Nice, Billal Brahimi s'est rapidement imposé comme le joueur le plus déroutant des Canaris. Ses raids sur toute la largeur du terrain nécessitent souvent deux défenseurs adverses.