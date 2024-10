Le sort des deux arbitres UEFA arrêtés en état d'ivresse est désormais connu

Bartosz Frankowski et Tomasz Musial, désignés comme duo arbitral pour le VAR en août dernier lors d'un match de qualification à la Ligue des Champions, avaient été retrouvés ivres. Les deux hommes sont désormais suspendus.

Vous vous rappelez des deux arbitres qui ont fait le buzz sur les réseaux en août dernier ? Bartosz Frankowski et Tomasz Musial avaient été choisis pour prendre place dans le VAR lors du match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des Champions entre le Dynamo Kiev et les Rangers. Mais les deux hommes n'ont pas pu officier, parce qu'ils avaient été arrêtés par la police à 2h du matin.

Les deux arbitres étaient en état d'ivresse et en possession d'un panneau de signalisation volé. Ils avaient dû être remplacés.

Une sanction prise

L'UEFA a désormais pris des sanctions. Les arbitres sont tous deux suspendus jusqu'au 30 juin.

Pourtant, ils s'étaient excusés, mais cela n'a pas suffi : "J'essaie encore de trouver les mots qui exprimeront suffisamment à quel point je regrette cet incident et à quel point je suis désolé. Je me rends compte qu'avec une telle violation, j'ai gâché 22 ans d'arbitrage, j'ai gâché toute ma carrière. C'était de la stupidité, une fantaisie idiote, je ne sais même pas comment l'appeler," explique Frankowski.

"J'aurais dû me préparer calmement pour le match et ne pas sortir. Comme me l'a dit plus tard l'un des policiers, notre farce avait été repérée par les caméras de vidéosurveillance. Et ils sont intervenus. Je tiens à préciser que nous n'étions en aucun cas agressifs. Il s'agissait de blagues stupides. Nous ne nous doutions pas que cela serait perçu de cette manière. Nous n'avions pas de mauvaises intentions," conclut l'arbitre.