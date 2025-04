Anderlecht reprend des couleurs, Leander Dendoncker pointe ce qui n'allait pas : "Même pour moi, ce n'était pas facile"

Le RSC Anderlecht a ramené les trois points de son déplacement à La Gantoise. Une victoire précieuse qui rapproche un peu plus les Mauves de la quatrième place finale. Leander Dendoncker a inscrit le but décisif, concluant une magnifique action offensive.

Leander Dendoncker a inscrit un but de pur attaquant ce week-end face à La Gantoise. Sur l’action, le médian anderlechtois s’est débarrassé de son vis-à-vis avant de tromper Tom Vandenberghe d’un tir croisé imparable.

Enfin un 6 sur 6... et en 4-3-3

Mais au-delà de ce but, c’est toute l’équipe d’Anderlecht qui semble enfin trouver sa stabilité. Pour la première fois depuis longtemps, les Mauves enchaînent un six sur six en championnat, avec un système en 4-3-3 qui commence à s’ancrer, notamment au milieu, où Dendoncker évolue désormais avec Huerta et Verschaeren.

"Je pense qu’on n’a jamais aligné deux fois la même équipe cette saison. Ce n’est pas évident", a reconnu Dendoncker après le match.

L'ancien Diable Rouge pointe aussi du doigt le manque de régularité du club cette saison, en grande partie lié à l’instabilité sur le banc. "On en est déjà à notre troisième coach. On essaie de créer des automatismes, et ça commence à fonctionner. Mais la saison a été trop irrégulière, même pour moi", confie-t-il.

"Il n’y avait pas de continuité. Parfois je jouais au milieu, parfois en défense. Ce n’est pas facile quand l’équipe change sans arrêt." Cette fois, Anderlecht semble stabilisé et arrivera en confiance pour ses deux derniers objectifs : gagner la Coupe de Belgique et valider sa quatrième place finale au classement.