Cela ne faisait aucun doute : le lauréat du trophée Raymond Kopa est connu !

La cérémonie de remise du Ballon d'Or 2024 occupe une très grande partie de l'actualité du football ce lundi soir.

Très prochainement, le nom du vainqueur de la prestigieuse récompense individuelle sera connu. Le top 10 a d'ailleurs déjà été dévoilé.

En attendant, les autres récompenses sont annoncées progressivement. Le nom du gagnant du trophée Raymond Kopa vient d'être connu.

C'est, sans grande surprise, Lamine Yamal qui a été élu meilleur jeune joueur du monde lors de la dernière saison.

Le jeune joueur de 17 ans a totalement explosé. Révélé sous les couleurs du FC Barcelone, il a illuminé l'Euro, qu'il a remporté avec l'Espagne.

