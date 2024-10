Qui pour succéder à Lionel Messi ? Le top 10 du Ballon d'Or est connu !

Le Ballon d'Or, c'est ce lundi soir. On saura prochainement qui succède à Lionel Messi.

Ce lundi, au Théâtre du Châtelet de Paris, sera dévoilée l’identité du gagnant du Ballon d’Or 2024. Pour cette édition, les organisateurs ont décidé d'un peu innover.

En effet, jusqu'ici, le lauréat du Ballon d'Or était mis au courant quelques jours avant la cérémonie de remise. Ce n'est pas le cas cette année.

"Aucun joueur ni club ne sait lundi après-midi qui a remporté", a ainsi confirmé un organisateur du Ballon d'Or à l'AFP.

Pourtant, selon les informations de Fabrizio Romano et plusieurs médias espagnols, Vinicius Jr ne sera pas gagnant du Ballon d'Or. Pour cette raison, le joueur et le Real ont annoncé ne pas se déplacer à Paris ce lundi. Pas de Carvajal ou de Bellingham non plus, donc.

Quoiqu'il en soit, le top 10 est désormais connu : Jude Bellingham, Dani Carvajal, Erling Haaland, Harry Kane, Toni Kroos, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Rodri, Vinicius et Lamine Yamal. Aucune trace d'un Belge, même dans le top 30, comme attendu.