"Je me sens beaucoup mieux" : passeur décisif avec Chelsea, Roméo Lavia donne des nouvelles rassurantes

Enzo Maresca s'exprime sur la prestation de Roméo Lavia face à Newcastle. Le joueur lui-même donne également des nouvelles rassurantes après son enchaînement de 2 rencontres en Premier League.

Ce dimanche, Roméo Lavia enchaînait une deuxième titularisation de suite en Premier League. Malgré la défaite la semaine dernière face à Liverpool, le Diable Rouge avait montré de bonnes choses. Cette semaine, la victoire est bien présente pour les Blues (2-1 contre Newcastle) et le jeune talent a délivré une passe décisive.

"Roméo a très bien joué. Je suis très content de sa performance au milieu de terrain, parce que par moments avec le ballon, nous avons été incroyables," déclare Enzo Maresca, cité par L'Avenir. Lavia a été très impressionnant dans ses passes lors de cette rencontre. Il a fait 4 longues passes, toutes réussies, avec une précision de 95 %.

Je me sens beaucoup mieux

Lavia, qui a connu de nombreuses périodes difficiles à cause des blessures, se sent mieux : "Tout ne s'est pas déroulé comme je l'espérais. Mais je suis content, car sans même y penser, je suis au club depuis un an, donc j'en sais plus sur la culture, je connais mieux mes coéquipiers."

"Je me sens beaucoup mieux sur le terrain parce que j'ai la certitude d'avoir des gens en qui j'ai confiance autour de moi, des gens avec qui j'aime être. Tout cela rend les choses plus faciles," déclare le natif de Bruxelles.

Roméo Lavia devrait donc enfin continuer à enchaîner les matchs en Premier League. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'il soit désormais épargné de blessures. Son talent, lui, restera indéniable.