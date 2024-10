Quid du futur stade ? La direction de Charleroi en dit plus sur la Zebrarena

Le Sporting Charleroi a tenu une conférence de presse aujourd'hui. La direction se montre assez ambitieuse.

En janvier dernier, le collège communal de Charleroi a validé le permis de bâtir accordé au Sporting pour l'implantation de son nouveau stade. La Zebrarena doit voir le jour à Marchienne-au-Pont, dans le rue de Mons.

Le sujet tient à coeur à David Helmer : "Nous voulons atteindre une moyenne de 10.000 spectateurs. C'est une barre significative. On désire aussi récompenser la loyauté des fans et leur offrir une expérience mémorable au stade" déclare-t-il, selon la Dernière Heure.

Un dossier qui occupe la direction au quotidien : "Nous sommes encore en train d'analyser pour savoir comment on peut diminuer les coûts de construction. D'ici la fin de l'année civile, on espère arriver à conclure le projet financier afin de débuter la construction en 2025". Mehdi Bayat ajoute qu'il espérait voir l'équipe y jouer en 2027.

Charleroi veut redémarrer un cercle vertueux

Cela doit aider le club à grandir : "Pour l'instant, 50% des revenus viennent de la vente de joueurs. Nous voulons augmenter ces revenus totaux de 5 à 10%. La stratégie est établie pour disputer les Playoffs 1 et disputer la Coupe d'Europe".

Le Sporting veut également continuer à développer ses jeunes : "L'objectif est de faire partie des six meilleurs centres de formation du pays et de réussir à amener un joueur formé au club dans le onze de base de l'équipe A lors de chaque saison et de doubler ce nombre en 2027".