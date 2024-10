Andi Zeqiri se veut positif pour la suite de la saison du Standard : "Les supporters voient les efforts qu'on fait"

Malgré les arrivées de fin de mercato, c'est encore très difficile pour le Standard de peser offensivement. Les Rouches constatent toutefois une amélioration, comme le soulignait Andi Zeqiri après la défaite à l'Antwerp, dimanche.

Le Standard avait proposé une entame de rencontre de bonne qualité sur la pelouse de l'Antwerp, dimanche. Les Rouches ont cependant craqué défensivement, n'ont jamais réussi à conclure leurs occasions et se sont finalement inclinés sur un score lourd : 3-0. C'est donc évidemment la déception qui se ressentait dans les dires d'Andi Zeqiri, après la rencontre.

"On avait pourtant bien commencé, on était bien dedans, mais on n'a pas su concrétiser nos occasions de la première mi-temps. On est des joueurs compétitifs et c'est toujours frustrant de perdre. On ne va pas donner d'excuses par rapport au premier but, on doit prendre nos responsabilités. L'Antwerp a bien joué le coup, un bon centre et une bonne finition. Il ne faut pas oublier que leurs quatre offensifs sont de très bons joueurs."

Toujours ce même problème de concrétisation...

Cette fois, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis le début de saison, les Liégeois ont réellement eu les opportunités de prendre les commandes. Plusieurs ballons dangereux, notamment pour Dennis Eckert Ayensa, qui n'ont pas fait mouche.

"On essaye de trouver les solutions pour être mieux dans le jeu et je pense qu'on y arrive progressivement. Il faut juste un peu de temps, j'espère que ça paiera par la suite. On est à l'écoute du staff, on essaye de corriger les détails qui font la différence. On doit se regarder dans le miroir, d'abord individuellement, ce qu'on a fait de bien ou mal. Ensuite, le groupe doit progresser, mais je n'ai pas de doute sur nos futures améliorations.

© photonews

L'attaquant suisse pensait pourtant avoir rétabli l'égalité en début de seconde période. Son but, permis grâce à un magnifique ballon d'Isaac Price, qui vit néanmoins une période compliquée avec les troupes d'Ivan Leko, a été annulé pour une légère, mais bien visible, position de hors-jeu.

"J'essaye de voir où je peux faire mal, le staff travaille beaucoup pour nous mettre dans les meilleures conditions. Ce sont des phases qu'on travaille. J'ai un superbe ballon d'Isaac et je le finis bien, je suis malheureusement un petit peu hors-jeu. Il faudra que je fasse attention la prochaine fois, Notre objectif au classement ? C'est encore beaucoup trop tôt pour juger où on sera fin de saison. Il y a beaucoup de bonnes équipes, on ne sait pas encore qui jouera les Play-Offs 1 et qui sera relégable."

La Coupe de Belgique peut-elle aider le Standard à retrouver la confiance ?

En attendant, le Standard va désormais entrer dans une nouvelle compétition : la Coupe de Belgique. Ce mercredi, les Rouches affronteront le Lyra-Lierse, pensionnaire de D1 VFV, à Sclessin.

"Chaque match est différent, il ne faut pas prendre cette rencontre à la légère, ce sont les matchs le plus difficiles. Il faudra tout donner et rendre nos supporters fiers, on a la chance d'avoir un public qui nous soutient en nombre et c'est important de leur rendre sur le terrain. En tant que joueur, quand on les voit, on doit vraiment se tuer sur le terrain et mouiller le maillot. Je pense qu'ils voient les efforts qu'on fait, qu'on travaille et on va essayer de leur offrir des victoires", a conclu Andi Zeqiri.