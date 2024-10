"Bien plus qu'un simple match de football" : pourquoi le K. Lyra-Lierse vivra une soirée historique au Standard, en Coupe de Belgique

Pour le K. Lyra-Lierse Berlaar, pensionnaire de D1 VFV, le déplacement à Sclessin en Coupe de Belgique sera historique, ce mercredi soir. Les fans du club néerlandophones se déplaceront en grand nombre, et n'entendent pas faire de la figuration.

Nous vous en parlions déjà, il y a quelques jours (ici), après la vidéo mise en ligne par les supporters du Lyra-Lierse. Ces derniers ne viendront pas en bords de Meuse pour y faire de la figuration, ce mercredi soir, dans le cadre des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique.

Ce ne sont pas moins de 25 bus et 1300 supporters qui vont parcourir les quelque 121 kilomètres qui séparent le bar 't Kafaat, lieu de rassemblement des fans du club, et le stade Maurice-Dufrasne. Le parcage visiteurs de Sclessin sera donc rempli.

Le K. Lyra-Lierse Berlaar est un club un petit peu particulier, puisqu'il est le seul en Belgique dont les supporters eux-mêmes sont les copropriétaires. Les fans élus démocratiquement ont donc leur mot à dire dans les décisions importantes. Le club fut fondé en 1972 par des supporters du KVV Lyra, réfractaires à la fusion avec le Lierse. C'est après la faillite du matricule 30 du Lierse, en 2018, que le club a déménagé vers Berlaar et a pris son nom actuel.

Pour le Lyra-Lierse, c'est bien plus qu'un match de football"

Dans un entretien accordé à la Gazet van Antwerpen, Sander de Swert et Kristof van Humskerken, tenanciers de 't Kafaat et donc supporters du Lyra-Lierse qui feront le déplacement à Sclessin, ont fait part de l'importance de cette rencontre et de cet événement, à leurs yeux.

"C'est bien plus qu'un match. C'est une soirée de nostalgie, de solidarité. Fort d'une profonde fierté, de plus de 220 ans d'histoire du football dans la commune de Lier et d'une vision claire de l'avenir, le Royal Lyra-Lierse poursuit sa route vers le sommet du football amateur flamand. C'est une journée qui va symboliser toute l'ambiance du Lyra-Lierse. Le K. Lyra-Lierse est un club vivant, plus que jamais" ont conclu les deux supporters, qui entendent donc assurer l'ambiance de manière conviviale à Sclessin.