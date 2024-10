🎥 Le Standard et ses supporters prévenus : les Ultras du Lyra-Lierse ne viendront pas faire de la figuration à Sclessin

Le mercredi 30 novembre, le Lyra-Lierse se déplacera au Standard dans le cadre des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique. Les supporters du club pensionnaire de D1 VFV ont visiblement prévu de se déplacer en grand nombre, à Sclessin, et pas pour regarder silencieusement la rencontre.

Le Standard est probablement l'une des équipes les plus imprévisibles de notre pays. Les Rouches donnent souvent l'impression de pouvoir s'offrir les meilleures équipes du royaume, surtout à domicile, mais aussi de pouvoir se "vautrer" contre un adversaire "moindre" sur papier.

Le Matricule 16 est donc le genre d'équipe qui fait, chaque année, de la Coupe de Belgique une priorité. Sur un match, les Liégeois sont capables de battre n'importe qui, et si une qualification pour les Play-Offs 1 semble complètement utopique, l'idée de réaliser un parcours intéressant en Croky Cup rapprocherait les troupes d'Ivan Leko d'un siège européen complètement inespéré.

Mais ça, c'est encore beaucoup trop tôt pour en parler, d'autant que ces dernières années, le Standard n'est jamais parvenu à franchir le tirage au sort souvent compliqué qui lui a été offert en 1/8es de finale, avec des défaites notamment subies en déplacement à Anderlecht, à l'Antwerp ou à La Gantoise.

Les supporters du Lyra-Lierse attendent Sclessin avec impatience

Et pour rejoindre ce tour, il faudra, d'abord, passer le précédent, lors duquel les pensionnaires de Sclessin recevront le Lyra-Lierse, actif en D1 VFV, le mercredi 30 novembre. Et les supporters du club néerlandophone sont déjà particulièrement chauds.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo publiée par le groupe "Ultras" du club datant déjà d'il y a cinq semaines préface la rencontre. Et on comprend rapidement que les supporters du Lyra-Lierse ne se contenteront pas de tendrement regarder la partie depuis leur tribune visiteurs. Le parcage risque d'être bien plus rempli que d'habitude lorsqu'une équipe de D1A en reçoit une de D1 ACFF/D1 VFV. Et ça, c'est tant mieux pour le spectacle.