Quels pourraient être les "quatre à cinq changements" d'Ivan Leko pour affronter le Lyra-Lierse en Croky Cup ?

Ce mardi, en conférence de presse, Ivan Leko a annoncé prévoir "quatre à cinq changements" pour la rencontre de Coupe de Belgique prévue ce mercredi contre le Lyra-Lierse. Voici les joueurs qui pourraient être concernés.

Le Standard fera son entrée en lice en Coupe de Belgique, ce mercredi, contre le Lyra-Lierse, pensionnaire de D1 VFV. La victoire est évidemment obligatoire pour les Rouches, mais, à domicile, Ivan Leko va se permettre quelques adaptations.

En conférence de presse, ce mardi, l'entraîneur croate a annoncé prévoir "quatre à cinq changements" pour cette rencontre. Plusieurs joueurs ont beaucoup enchaîné depuis le début de la saison et se verront accorder un petit repos, ce qui sera l'occasion pour d'autres de se mettre en évidence.

Le Croate a notamment mentionné les noms d'Alexandro Calut et Daan Dierckx. Les deux défenseurs issus de la formation du Standard sont souvent dans le groupe depuis le début de la saison, Calut est même déjà monté au jeu, et l'occasion est idéale de leur donner l'opportunité de faire leurs preuves dans un secteur défensif clairsemé, de plus en plus fragile sur le plan physique. Marlon Fossey devrait recevoir l'occasion de souffler, peut-être aussi Bosko Sutalo, d'autant que le temps de jeu de Souleyman Doumbia pourrait encore augmenter par rapport au week-end dernier.

Un secteur défensif réduit par les blessures, un compartiment offensif qui a besoin de confiance

Au milieu de terrain, Léandre Kuavita a perdu la place qui était la sienne en début de saison, mais pourrait aussi profiter de cette rencontre pour retrouver une place dans le onze, se remettre en évidence et essayer de rabattre à nouveau les cartes.



Dans son secteur, les supporters attendront aussi certainement la première apparition de Sotiris Alexandropoulos au coup d'envoi, mais puisque plusieurs cadres pourraient commencer sur le banc, il n'est pas dit que l'entraîneur croate souhaitera, en plus, se passer de son capitaine. De son côté, Marko Bulat a beaucoup joué et peu convaincu, et même si Leko semble lui accorder une importance particulière, Isaac Price pourrait évoluer dans le rôle qui est le sien avec l'Irlande du Nord : dans une position de numéro 10.

Pour alimenter sa ligne d'attaque, il est possible qu'Ivan Leko octroie encore un temps de jeu certain au duo Andi Zeqiri - Dennis Eckert Ayensa, afin de le mettre en confiance avant les échéances qui arrivent. Il y a fort à parier que les quatre attaquants de pointe du noyau, en comptant Mohamed Badamosi et Soufiane Benjdida, recevront du temps de jeu.

Prédiction : Epolo - Calut, Lawrence, Hautekiet, Dierckx, Camara - O'Neill (Alexandropoulos), Kuavita, Price - Zeqiri, Badamosi.