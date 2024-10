La goutte d'eau pour les fans de Charleroi, Rik De Mil monte fermement au créneau : "Je comprends leur frustration, mais..."

Le Patro Eisden a réalisé jusqu'à présent l'exploit des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique en battant largement le Sporting de Charleroi. Les Limbourgeois l'ont emporté sur le score de 4-1. Les supporters visiteurs ont réagi vivement en tirant des feux d'artifice.

Charleroi était mené 4-1 en fin de match lorsque des supporters visiteurs ont mis fin prématurément à la rencontre en lançant des feux d'artifice. Un élément supplémentaire pour une soirée déjà humiliante pour les Carolos.

L'entraîneur Rik De Mil n'était donc pas satisfait. Ni de son équipe, ni des supporters. Après un bilan de 2 sur 15 en championnat, c'est un nouveau coup dur pour les Zèbres.

Un Charleroi méconnaissable

"C'est la première fois en six mois que je suis ici que je ne reconnais pas mon équipe", a déclaré De Mil à Sporza. "J'avais l'impression que l'adversaire le voulait plus et c'est inacceptable. Il n'y avait pas de motivation et je ne m'y attendais pas du tout."

"La préparation pour ce match était bonne et il n'y avait aucun signe que cela se déroulerait de cette façon. Cela fait mal et nous devons en tirer des leçons. Il devra y avoir une réaction, car si cela continue, nous aurons un problème."

De Mil demande du respect aux fans

"C'est un coup dur et maintenant tout dépendra de la manière dont nous y réagirons. Cela doit être une exception dans la série, car cela n'avait aucun sens."

"Que les supporters soient mécontents ? Je trouve cela normal. Qu'ils soient très en colère, c'est logique. Je ne soutiendrai jamais les feux d'artifice et ainsi de suite, cela ne convient pas. Vous devez montrer du respect envers le football belge et l'adversaire. Le Patro Eisden a gagné de manière méritée. C'est la seule chose que je ne tolère pas dans leur comportement."