Un ancien du Real apporte son soutien à Vinicius : "Je ne me sens pas bien pour lui..."

Le Ballon d'Or 2024 a donné son verdict. C'est Rodri qui a été couronné, tandis que Vinicius a décidé de boycotter la cérémonie.

Ce lundi soir au Théâtre du Châtelet de Paris se tenait la cérémonie de remise du Ballon d'Or, qui récompensait le meilleur joueur lors de la saison 2024.

Deux favoris semblaient se détacher : Rodri (Manchester City, Espagne) et Vinicius Jr (Real Madrid, Brésil). Les deux joueurs ont gagné de grands titres lors de la saison écoulée.

Juste avant la cérémonie, le Real Madrid a appris que Vinicius ne sera pas couronné. Ils ont alors décidé de totalement boycotter l'évènement.

Dans une interview accordée à El Chiringuito, Karim Benzema a apporté son soutien au Brésilien."Vinicius est un joueur qui a toujours fait beaucoup d’efforts et qui ne se contente pas de marquer des buts. La saison passée, lorsque le Real a remporté la Ligue des champions, Vinicius a été décisif à chaque match. Donc je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un de plus méritant que lui."

"Quand je regarde la télé, Rodri ne fait pas des choses qui me font dire : 'Pffff', alors que Vinicius l’a fait plus d’une fois. C’est un peu triste et je ne me sens pas bien pour Vinicius, qui mérite le Ballon d’or", a déclaré l'ancien du Real Madrid.