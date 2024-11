Will Still s'est énervé face au PSG : "Je voulais rester poli..."

Le PSG a battu le Racing Lens ce samedi en première partie de soirée. À la pause, l'entraîneur des Sang & Or, Will Still, s'est agacé et a été averti.

On connaît le caractère de Will Still, et il lui a encore valu un carton ce samedi. Pourtant, l'entraîneur belge affirme avoir souhaité rester calme et poli quand il a été demander des explications au corps arbitral, d'abord à la mi-temps de PSG-Lens, puis en seconde période.

Lens s'est en effet retrouvé réduit à 10 en seconde période suite à l'expulsion de Abdukodir Khusanov, que n'avait pas forcément comprise Will Still. "Le carton rouge, on m'a dit que ça pouvait se donner... Allez, j'accepte", déclare le Belge au micro de DAZN après le match.

"Il y a une intervention dix secondes plus tard qui me paraît limite mais tant pis, on ne va pas se prendre la tête". Pourtant, Still prendra un carton jaune qu'il ne comprend pas vraiment. "Je trouve ça dommage. Je sais que j'ai une manière bien à moi de m'exprimer, je gesticule beaucoup, mais je voulais vraiment rester poli", affirme-t-il.

"J'ai demandé une explication au quatrième arbitre. Non seulement on ne m'en donne pas, mais en plus je prends une jaune... C'est dommage. Je n'ai rien contre personne, je veux juste de l'honnêteté", continue Will Still. Dans le jeu, cependant, il reconnaît que Lens n'a pas été à son avantage.

"Il fallait montrer plus de grinta et de personnalité dans ce qu'on voulait faire. Il faudra gagner contre Nantes", résume l'entraîneur des Sang & Or.