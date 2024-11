Deux mois après son arrivée, un ancien Diable a enfin effectué ses débuts en République tchèque : " Nous avons vu quel genre de joueur il est"

Elias Cobbaut est arrivé blessé au Sparta Prague. Mais il entrevoit le bout du tunnel.

La saison dernière, Elias Cobbaut n'était que prêté à Malines, en provenance de Parme. Cet été, le club italien l'a cédé au Sparta Prague. L'ancien d'Anderlecht a ainsi découvert un deuxième championnat étranger.

Mais il lui a fallu un peu de temps pour goûter à la compétition tchèque : une blessure a retardé ses débuts. Mercredi dernier, il défendait pour la première fois les couleurs du Sparta en Coupe. Même si le match contre le Zbrojovce Brno n'était pas un gros test (victoire 4-0), les 90 minutes disputées lui ont fait du bien.

"Très agressif, puissant, rapide. Il est gaucher et les gauchers sont toujours intéressants avec le ballon. C'est un gagnant, je pense qu'il peut être une option intéressante. Depuis son retour, il a montré qu'il avait de la qualité. Il nous aidera beaucoup" explique son coéquipier David Pavelka au média local Infotbal.

La Ligue des Champions approche

Son entraîneur Lars Friis est également sous le charme : "C'était un bon début de sa part. Nous avons vu quel genre de joueur il est. C'est un défenseur avec un D majuscule. Il est fort dans les duels, il a un bon pied gauche et beaucoup de volonté. Durant sa blessure, il s'est battu pour revenir le plus rapidement possible. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu aujourd'hui".

Ce weekend, l'ancien Diable Rouge (une titularisation en match officiel sous Roberto Martinez) est monté au jeu à l'occasion du match de championnat contre le Banik Ostrava (défaite 1-3). Lors des prochaines semaines, l'équipe se frottera à Brest, Feyenoord, l'Atletico Madrid, l'Inter Milan ou encore au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions.