Christian Benteke sur un nuage après la plus grande distinction de sa carrière : "Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère"

Christian Benteke a livré une saison impressionnante en MLS. Il savoure ce titre de meilleur buteur du championnat.

Il y a quelques semaines, Christian Benteke a été couronné meilleur buteur de MLS. Auteur de 23 buts (et 5 assists) en 30 matchs, l'ancien Diable Rouge a devancé des grands noms comme Lionel Messi ou Luis Suarez.

Sur le moment, Big Ben était avant tout déçu que DC United manque les Playoffs pour un petit point. Mais l'attaquant de bientôt 34 ans savoure maintenant la récompense. Après tout, il ne s'agit que de la deuxième de sa carrière après le titre décroché avec le Standard en 2008/2009, lors duquel il n'avait débuté que cinq matchs.

"A titre personnel, c'est vraiment une reconnaissance de ma carrière, de la discipline, de la persévérance que j'ai pu avoir. Être entouré de légendes pareilles, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère" explique-t-il à VOO sport.

Sur la même dynamique la saison prochaine ?

Benteke se sent à sa place : "Je suis content d'être dans cette ligue. Je n'aurais jamais pensé être accompagné de ces joueurs-là. Être une star du football, être reconnu, c'était mon objectif, j'étais déterminé. Je voulais que mes parents, mon frère, ma soeur et mes amis puissent me voir à la télé faire ce que j'aime le plus".

Il se sent comme un poisson dans l'eau à DC United, en témoigne sa prolongation de contrat en août dernier, le liant encore au club pendant un an. Les deux parties disposent d'une option pour une saison supplémentaire. Christian Benteke jouera-t-il jusqu'à ses 36 ans en MLS ?